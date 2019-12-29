Число массовых убийств в США достигло рекордных показателей

В прошлом году был зарегистрирован 41 случай, когда от рук злоумышленников погибали четыре или больше человек. Из них 33 инцидента были связаны со стрельбой. Всего за год в результате таких нападений погибли 211 человек. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на статистические данные, собранные в сотрудничестве с газетой «Ю-эс-эй тудэй» и Северо-Восточным университетом в Бостоне. Печальная статистика ведется с 2004 года, однако архивные документы указывают, что нынешние данные превышают годовые показатели с 70-х годов прошлого века.