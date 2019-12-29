В Стамбуле прошла акция против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб

Как сообщает Франс пресс, в митинге участвовали несколько сотен человек, в основном живущие в Турции сирийцы. Собравшиеся скандировали: «Убийца Путин, убирайся из Сирии!», среди плакатов было изображение российского президента в образе Санта-Клауса с мешком бомб и ракет и подписью «Веселого Рождества».

Сирийская армия при поддержке российских ВВС ведет обстрелы Идлиба с конца ноября. В середине декабря сирийцы начали наступление на регион. Это вынудило более 235 тысяч мирных жителей покинуть свои дома. Дамаск и Москва отвергают обвинения в обстрелах мирных жителей и утверждают, что воюют против экстремистов.