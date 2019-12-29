Киев и Донбасс проведут обмен удерживаемых лиц

Как ожидается, он состоится под Горловкой. По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. В их числе бывшие бойцы «Беркута», которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане в 2014 году. Минувшим вечером суд Киева выпустил из-под стражи трех экс-бойцов, еще двоим отменили домашний арест. После этого недовольные таким решением заблокировали выезд из СИЗО, построив баррикаду из скамеек и мусорных баков. По данным местного интернет-издания, у ворот изолятора собрались около 200 человек. На место прибыла полиция и Нацгвардия. Также была замечена военная бронированная техника.