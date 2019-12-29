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02:10, 29 декабря 2019

Итальянская актриса Орнелла Мути вновь заявила о желании получить российский паспорт

По ее словам, она уже является резидентом России, однако не успела сделать все документы для оформления гражданства. Кроме того, Мути рассказала, что учит русский язык, но ей не хватает практики, передает ТАСС. Она напомнила о своих русских корнях — ее «дедушка был медиком при царе, а бабушка
пианисткой». В прошлом году актриса уже говорила о своем желании получить российское гражданство. Несколько лет назад сообщалось, что она купила квартиру в Москве. Популярность Орнелле Мути принесли роли в таких кинофильмах, как «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный» и «Самая красивая жена».



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