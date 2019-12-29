Илон Маск ответил подписчикам в Twitter портретом Сталина

Так он прокомментировал результаты опроса о необходимости автомобильных туннелей. До этого основатель компаний Tesla и SpaceX поинтересовался у пользователей, надо ли строить под городами «безопасные и сейсмостойкие» туннели для того, чтобы решить проблемы с дорожным трафиком. «Как и ожидалось, 69 процентов хотят автомобильные туннели! «Прекратите ныть, подземные сталинисты», — говорили они…», — написал Маск, прикрепив обработанное фото советского вождя, на котором тот якобы показывает сердечко.
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