Президент Владимир Путин подписал закон о незаконной реализации билетов в театры, музеи и на концерты

Документ опубликован на сайте правовой информации. Перепродажа билетов на культурные мероприятия по завышенной цене будет штрафоваться в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете. Для должностных лиц предусмотрен штраф до трехкратной цены. В пятикратном масштабе будут штрафоваться лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без законного оформления.
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Зачем Путину манипуляции с архивными документами? Путин демонстративно занял театрально антисемитскую позицию. По сути он выступил с циничным осуждением одного из реалистичных планов по эвакуации из Европы десятков и сотен тысяч, а, возможно, и миллионов людей накануне грозившего им уничтожения…