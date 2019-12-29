Президент Владимир Путин подписал закон о незаконной реализации билетов в театры, музеи и на концерты

Документ опубликован на сайте правовой информации. Перепродажа билетов на культурные мероприятия по завышенной цене будет штрафоваться в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете. Для должностных лиц предусмотрен штраф до трехкратной цены. В пятикратном масштабе будут штрафоваться лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без законного оформления.