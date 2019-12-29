Бывший глава МИДа Латвии Янис Юрканс сказал, что не видит путей для налаживания отношений с российской стороной, поскольку у республики нет своей внешней политики. По его словам, страна «поддакивает» США и Евросоюзу, которые занимаются демонизацией России, передает РИА Новости.

Юрканс, этнический поляк, занимал пост министра иностранных дел Латвии в первые годы провозглашения независимости — с 1990-го по 1992-й, неоднократно избирался в Сейм. Он выступает против языковой и гражданской дискриминации по отношению к нацменьшинствам. В 2015-м, уже отойдя от политики, высказывался в поддержку присоединения Крыма к России.