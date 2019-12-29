Россия и Украина продолжают работу над соглашением о транзите газа в Европу

На переговорах обсуждаются три темы, по которым есть «определенный прогресс», но согласованных текстов пока нет, написал в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, стороны работают над договорами несколько дней, и «борьба идет за каждую запятую». Речь идет о соглашении между новым оператором газотранспортной системы Украины и «Газпромом», договоре об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также мировом соглашении, которым две компании признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года. При этом стороны не обсуждают судебные иски по «захвату активов» «Нафтогаза» в Крыму, долг Януковича, обязательные прямые закупки у «Газпрома» и «другие негазовые вопросы».