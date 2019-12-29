Хоккеисты молодежной сборной России разгромили команду Канады на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Чехии. Результат встречи — 6:0. Это — крупнейшая победа россиян над Канадой в истории молодежных чемпионатов мира. Россия располагается в турнирной таблице на первом месте, Канада на пятом. Сегодня россияне встретятся с американцами, матч начнется в 21:00. Канада завтра сыграет с Германией.