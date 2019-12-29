Иран предостерег иностранные государства от попыток слежки за совместными учениями с Россией и Китаем

В Тегеране предупредили, что любые замеченные в районе разведывательные аппараты будут уничтожены. Совместные военно-морские учения под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Они продлятся четыре дня. Маневры будут посвящены отработке действий по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечению безопасности. Ранее о намерении наблюдать за происходящим сообщили в Пентагоне.