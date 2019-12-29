В Южно Сахалинске запретили фейерверки на территории всего города и ввели пропускной режим на главную площадь в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Sakhalin.info со ссылкой на пресс-службу мэрии. Там объяснили, что не хотят подвергать «потенциальному риску, который может нести неправильное использование горожанами бытовой пиротехники во время массовых гуляний» на площади Ленина. В прошлом году в новогоднюю ночь главная елка города сгорела из-за фейерверка. СК возбудил уголовное дело, но спустя полгода закрыл, не найдя подозреваемых.