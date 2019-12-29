Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить своевременное информирование россиян о доступных им социальных льготах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, персонифицированные данные о положенных льготах будут собраны в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Граждане смогут узнавать о выплатах через единый портал госуслуг, по телефону специальной службы или при посещении органов власти.