Суд Киева освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году. Двое из них находились в СИЗО с апреля 2014 года, третий — с февраля 2015-го. Еще двоим экс-«беркутовцам» отменили домашний арест, сообщает «Общественное телевидение».

Ранее прокурор Сергей Куцый заявил, что все пятеро находятся в списках на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, который должен состояться сегодня. В связи с этим генпрокурор Руслан Рябошапка просил изменить им меру пресечения. Освободить бывших бойцов «Беркута» просили и адвокаты, настаивая на невиновности подзащитных.