Самописцы разбившегося в пятницу казахстанского самолета сегодня будут переданы в Москву

Расшифровкой черного ящика лайнера Fokker-100 займутся эксперты Межгосударственного авиационного комитета. Об этом решении было объявлено накануне: по словам казахстанского вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева, ему предшествовали переговоры с председателем МАК. Ранее же с бортовыми самописцами работала следственно-оперативная группа. По версии казахстанского МВД, среди причин трагедии могут быть техническая неисправность, погодные условия или ошибки пилотов.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился в пятницу. Он должен был лететь из Алма-Аты в Нур-Султан, однако после вылета из аэропорта лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал. Из-за случившегося полеты лайнеров Fokker-100 и деятельность Bek Air была приостановлена. Власти Казахстана намерены на этом фоне возобновить сертификацию для внутренних рейсов по программе Международной ассоциации воздушного транспорта.

По последним данным, в результате крушения самолета Fokker-100 в Казахстане погибли 12 человек, еще 67 пострадали. Всего на борту было почти 100 человек. Накануне в Казахстане был объявлен общенациональный траур.