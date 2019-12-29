Власти Украины и сепаратисты сегодня, как ожидается, проведут обмен удерживаемыми лицами

В обмене могут участвовать до 200 человек с обеих сторон, сообщают украинские СМИ. Часто говорят об обмене пленными, но это неверно. Речь идет не только о тех, кто попал в плен во время боевых действий. Будут отпущены и фигуранты дел о терроризме и убийствах – как подозреваемые, так и уже осужденные. На этой неделе из следственных изоляторов вышли десятки человек – только в Одессе суд освободил из-под стражи 11 фигурантов, в том числе обвиняемых в совершении 15 взрывов, преимущественно, у волонтерских центров, сообщило издание «Думская». Кроме того, в список на обмен включены подозреваемые в захвате здания милиции в Мариуполе в 2014 году и обвиняемые в организации взрыва о время мирного шествия в Харькове в 2015 году, тогда погибли 4 человека. Есть в списке и человек, по версии следствия, убивший 10 украинских спецназовцев.

Украинские СМИ отмечают, что на освобождении многих Россия настаивала принципиально.