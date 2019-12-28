Российские хоккеисты одержали крупную победу над канадцами на молодежном ЧМ.

Сборная России выиграла со счетом 6:0 в матче второго тура группового этапа. Матч прошел в чешской Остраве. Ворота сборной России в матче с канадцами защищал Амир Мифтахов. Россия после второго тура занимает первое место в группе В.
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