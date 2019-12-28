Наталья Сиповская останется на посту директора Государственного института искусствознания

Об этом «Новой газете» сообщил замминистра культуры Николай Овсиенко. По его словам, информация об уходе Сиповской не соответствует действительности. Как сказал Овсиенко, слухи о смене руководства появилась из-за открытого обсуждения плановой проверки института на коллегии Минкульта.