Снег, привезенный на Тверскую улицу в Москве, не был специально закуплен

Как пояснил ИФ глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, эту ледяную крошку собирали на катках по всему городу, но главным образом, на ВДНХ. Никаких дополнительных затрат, по его словам, город не понес. О том, что в Москву завезли искусственный снег ранее в своем телеграм-канале рассказала советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.