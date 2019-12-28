Полиция задержала подозреваемого в нанесении ножевого ранении пенсионеру в московском метро

Как рассказали ИФ в столичном УВД, в поезде следовавшем от станции «Ленинский проспект» до «Шаболовской» у 26-летнего приезжего из ближнего зарубежья возник конфликт с 73-летним москвичом, и он нанес ему несколько ударов ножом. Потерпевший госпитализирован. Задержанный взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.