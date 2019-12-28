Несколько лет назад в испанскую Барселону приезжали трое российских разведчиков

Они специализируются на убийствах и секретных операциях. Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat и испанской El Pais. Речь идет о военнослужащих Центра специального назначения № 161 Главного управления Генерального штаба. По данным расследователей, с ноября 2016 года до декабрь 2017 года Барселону посещали генерал Денис Сергеев (он же Сергей Федотов) и офицеры Алексей Калинин и Михаил Опрышко. Еще одно расследование на эту тему опубликовала французская газета Le Monde, которая выяснила, что французские Альпы были для Сергеева транзитным пунктом. Отмечается, что его визит в Барселону совпадал по времени с проведением референдума о независимости Каталонии. Ни в МО, ни в МИДе России эту информацию не комментировали.
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