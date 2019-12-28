Около 200 украинских националистов собрались у стен Лукьяновского СИЗО в Киеве

Там под арестом содержатся трое бывших бойцов спецназа «Беркут», которых готовят к завтрашнему обмену с Донбассом. Как сообщает ТАСС, радикалы считают, что если бывшие беркутовцы не попадут в район Горловки к утру, то их обмен будет невозможен. Ранее украинский прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие спецназовцы есть в списках на обмен в Донбассе. Всего по делу проходят пять бойцов «Беркута». Украинское издание «Левый берег» сегодня сообщило, что обмен состоится на КПП «Майорское», но присутствие журналистов не предусмотрено, а фото и видеоматериалы им предоставит аппарат президента Украины. По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.