Генпрокуратура будет обязана вести открытый учет преступлений

Это следует из закона, который сегодня подписал Владимир Путин. Учет будет вестись через автоматизированную систему правовой статистики, для которой предстоит определить правила функционирования. При этом ограничения, установленные федеральными законами, сохраняются. Перечень данных будет утверждаться генпрокурором по согласованию с другими федеральными органами.
2019-12-28T22:02:00+03:00
2019-12-28T22:02:33+03:00
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22:02, 28 декабря 2019
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