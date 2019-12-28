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22:02, 28 декабря 2019

Генпрокуратура будет обязана вести открытый учет преступлений

Это следует из закона, который сегодня подписал Владимир Путин. Учет будет вестись через автоматизированную систему правовой статистики, для которой предстоит определить правила функционирования. При этом ограничения, установленные федеральными законами, сохраняются. Перечень данных будет утверждаться генпрокурором по согласованию с другими федеральными органами.



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