Не менее восьми человек получили травмы в результате ДТП на автодороге Симферополь — Алушта в Крыму

Там столкнулись автоцистерна и микроавтобус Volkswagen. Среди пострадавших — водитель и семь пассажиров автобуса. Все они госпитализированы. Виновником аварии полиция называет водителя Volkswagen, который ехал по скользкой дороге с превышением скорости и не соблюдал дистанцию.