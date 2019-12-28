Обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря на КПП «Майорское» в районе Горловки

Об этом сообщает украинское издание «Левый берег» со ссылкой на пресс-центр штаба силовой операции. Участие журналистов не предусмотрено. Как сообщил изданию представитель штаба Виталий Саранцев, «фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента Украины». По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.
2019-12-28T21:01:00+03:00
2019-12-28T21:01:30+03:00
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21:01, 28 декабря 2019
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