Закон об отдельных камерах СИЗО для беременных и матерей с детьми подписан президентом

Закон устанавливает санитарную норму не менее 4 кв. метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью. Беременных и матерей с детьми следует содержать отдельно от остальных женщин. Законопроект был разработан группой сенаторов, во главе со спикером СФ Валентиной Матвиенко.
2019-12-28T21:00:00+03:00
2019-12-28T21:01:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562233-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:00, 28 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…