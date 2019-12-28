Закон об отдельных камерах СИЗО для беременных и матерей с детьми подписан президентом

Закон устанавливает санитарную норму не менее 4 кв. метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью. Беременных и матерей с детьми следует содержать отдельно от остальных женщин. Законопроект был разработан группой сенаторов, во главе со спикером СФ Валентиной Матвиенко.