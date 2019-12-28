Состояние 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg в этом году увеличилось на четверть

Они заработали $1,2 трлн, и их совокупное состояние достигло почти 6 трлн. Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние увеличилось на $36,5 млрд, но в списке миллиардеров Bloomberg он лишь на третьем месте. 172 американских миллиардера из рейтинга агентства увеличили состояние в общей сложности на $500 млрд. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил $27 млрд, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс — $23 млрд. Представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Состояние самых богатых россиян увеличились на 21% — до $51 млрд.
2019-12-28T20:31:00+03:00
2019-12-28T20:31:47+03:00
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20:31, 28 декабря 2019
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