Состояние 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg в этом году увеличилось на четверть

Они заработали $1,2 трлн, и их совокупное состояние достигло почти 6 трлн. Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние увеличилось на $36,5 млрд, но в списке миллиардеров Bloomberg он лишь на третьем месте. 172 американских миллиардера из рейтинга агентства увеличили состояние в общей сложности на $500 млрд. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил $27 млрд, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс — $23 млрд. Представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Состояние самых богатых россиян увеличились на 21% — до $51 млрд.