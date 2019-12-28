Восемь лидеров акций протеста в Ингушетии стали фигурантами дела об экстремистском сообществе

Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Магомеда Бекова. По его словам, следователи намеренно нарушают уголовно-процессуальный кодекс, чтобы создать сложности для адвокатов активистов. Массовые протесты против передачи части земель Чечне проходили в Ингушетии осенью 2018, в марте 2019-го они возобновились.