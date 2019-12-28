Восемь лидеров акций протеста в Ингушетии стали фигурантами дела об экстремистском сообществе

Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Магомеда Бекова. По его словам, следователи намеренно нарушают уголовно-процессуальный кодекс, чтобы создать сложности для адвокатов активистов. Массовые протесты против передачи части земель Чечне проходили в Ингушетии осенью 2018, в марте 2019-го они возобновились.
2019-12-28T20:30:00+03:00
2019-12-28T20:31:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562229-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 28 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…