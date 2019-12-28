Владимир Путин подписал закон, разрешающий ввоз в Россию партий незарегистрированных препаратов

Речь идет о лекарствах, назначенных по решению врачебной комиссии. Порядок ввоза и закупки таких препаратов будет определять правительство. Большая часть положений закона вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Невозможность легально купить незарегистрированные лекарства привела в этом году к возбуждению нескольких уголовных дел против матерей детей-инвалидов.