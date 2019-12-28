Домашние адреса британских знаменитостей, накануне удостоенных высших госнаград, оказались в открытом доступе

Секретариат британского кабмина объясняет это ошибкой и приносил извинения награжденным, чьи личные данные попали на правительственный сайт. Там был выложен черновой вариант новогоднего списка награжденных. Он уже удален, но по данным «Гардиан», был доступен несколько часов. Всего наград были удостоены более 1000 человек.
2019-12-28T20:02:00+03:00
2019-12-28T20:02:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 28 декабря 2019
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Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…