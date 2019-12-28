Турецкий парламент уже 2 января может обсудить отправку войск в Ливию

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в правящей Партии справедливости и развития. По их данным, проект соответствующего закона поступит законодательный орган 30 декабря. Правительство национального согласия Ливии официально запросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, в рядах которой, по некоторым данным воюют наемники ЧВК Вагнера.
2019-12-28T20:01:00+03:00
2019-12-28T20:01:22+03:00
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20:01, 28 декабря 2019
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