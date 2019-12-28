Глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в мессенджере Telegram

Убедиться в этом может каждый, у кого координаты Жарова внесены в «контакты» смартфона. Власти России с весны 2017 года безуспешно пытаются заблокировать «Телеграм» по решению суда. Поводом стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В российских спецслужбах утверждают, что «Телеграм» активно используют террористы.