Глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в мессенджере Telegram

Убедиться в этом может каждый, у кого координаты Жарова внесены в «контакты» смартфона. Власти России с весны 2017 года безуспешно пытаются заблокировать «Телеграм» по решению суда. Поводом стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В российских спецслужбах утверждают, что «Телеграм» активно используют террористы.
2019-12-28T20:00:00+03:00
2019-12-28T20:01:00+03:00
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20:00, 28 декабря 2019
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