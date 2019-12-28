Президент Сомали возложил ответственность за сегодняшний теракт в Могадишо на группировку «Аш Шабаб»

По его словам, боевики не смогут замедлить или остановить возрождение сомалийской нации. Начиненный взрывчаткой грузовик был подорван террористом-смертником на крупнейший в Могадишо КПП. По сведениям Рейтер, погибли по меньшей мере 90 человек, еще столько же получили ранения