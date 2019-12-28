Президент Сомали возложил ответственность за сегодняшний теракт в Могадишо на группировку «Аш Шабаб»

По его словам, боевики не смогут замедлить или остановить возрождение сомалийской нации. Начиненный взрывчаткой грузовик был подорван террористом-смертником на крупнейший в Могадишо КПП. По сведениям Рейтер, погибли по меньшей мере 90 человек, еще столько же получили ранения
2019-12-28T19:37:00+03:00
2019-12-28T19:38:12+03:00
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19:37, 28 декабря 2019
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Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…