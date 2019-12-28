Президент Черногории Мило Джуканович подписал Закон о свободе вероисповедания

Местные телеканалы напоминают, что закон вызвал протест со стороны канонической Сербской православной церкви, поскольку предусматривает передачу ее имущества Черногорской автокефальной церкви, не признанной в православном мире. Один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта Черногории» Милан Кнежевич уже призвал митрополита Черногорско-Приморского наложить проклятие на главу государства.