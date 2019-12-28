Президент Черногории Мило Джуканович подписал Закон о свободе вероисповедания

Местные телеканалы напоминают, что закон вызвал протест со стороны канонической Сербской православной церкви, поскольку предусматривает передачу ее имущества Черногорской автокефальной церкви, не признанной в православном мире. Один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта Черногории» Милан Кнежевич уже призвал митрополита Черногорско-Приморского наложить проклятие на главу государства.
2019-12-28T19:32:00+03:00
2019-12-28T19:38:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 28 декабря 2019
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