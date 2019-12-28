В Казахстане запустят специальный поезд Нур-Султан – Алмата

Он предназначен для пассажиров авиакомпании Bek Air, деятельность которой приостановлена после вчерашней авиакатастрофы. Как передает Интерфакс, первый состав отправится 30 декабря. Состав сформирован из 16 новых купейных вагонов,

приобрести билеты можно на кассах ж/д вокзалов и на сайте перевозчика. По состоянию на сегодняшний день, отменено около 100 авиарейсов Bek Air.