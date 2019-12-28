Бывшие бойцы «Беркута», которых обвиняют в стрельбе на Майдане зимой 2014 года, внесены в списки на обмен в Донбассе

Об этом на заседании Апелляционного суд в Киеве сообщил прокурор Сергей Куцый. Ранее украинские СМИ писали, что экс-сотрудников спецназа в случае освобождения могут передать представителям самопровозглашенных ЛНР-ДНР в рамках договоренностей об обмене удерживаемых лиц, который запланирован на 29 декабря.