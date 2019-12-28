Владимир Путин подписал Закон, приравнивающий сжигание мусора к «утилизации»

Ранее эта процедура квалифицировалась как «обезвреживание» и требовала предоставления большей экологической документации и разрешений. Нововведение вступит в силу с 1 января.
2019-12-28T19:03:00+03:00
2019-12-28T19:04:05+03:00
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19:03, 28 декабря 2019
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Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…