Пассажиры лайнера A320, вынужденно севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь резервным бортом

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет вылетел в 18:10 мск. Вынужденная посадка была совершена из-за срабатывания аварийного датчика. СК проводит доследственную проверку. На борту воздушного судна находился 151 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.