Пассажиры лайнера A320, вынужденно севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь резервным бортом

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет вылетел в 18:10 мск. Вынужденная посадка была совершена из-за срабатывания аварийного датчика. СК проводит доследственную проверку. На борту воздушного судна находился 151 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.
2019-12-28T19:03:00+03:00
2019-12-28T19:03:38+03:00
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19:03, 28 декабря 2019
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