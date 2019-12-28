Телеканал «Москва 24» намерен потратить почти полтора миллиарда рублей на отработку социальной повестки

Об этом сказано на сайте госзакупок.

ВГТРК в течение следующего года собирается делать для канала «оригинальную социально ориентированную» продукцию, — пишет сайт «МБХ Медиа». Это включает в себя информацию о политической, культурной и экономической жизни Москвы и мира, а также сведения о работе городских властей, правительства и погоде. Отдельно в закупке указано, что в создании контента для «Москвы 24» обязаны участвовать популярные ведущие, представители власти и авторитетные эксперты.

В итоге, за год ВГТРК обязана сделать более двухсот тысяч минут такого продукта, а точная его стоимость – один миллиард четыреста одиннадцать миллионов. В прошлом году та же социально ориентированная продукция стоила телеканалу примерно на триста миллионов меньше.

По данным сайта госзакупок для акционерного общества «Москва. Медиа» это одна из самых больших статей расходов на подобные программы. Остальные траты нечасто превышают несколько миллионов рублей.

«Москва 24» — это столичный телеканал. Он вещает с 2011-ого года. На его сайте сказано, что его запустили по инициативе мэра Сергея Собянина.