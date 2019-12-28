Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл пролог знаменитой многодневной гонки Тур-де-Ски – пятнадцатикилометровый масс-старт. Александр Большунов занял третье место.

Несмотря на довольно продолжительную дистанцию, пелотон не распадался почти до самого финиша. На призовые места претендовали два десятка гонщиков. В группе лидеров бежали и все наши лидеры – Устюгов и Большунов, а также Спицов, Ларьков и Мельниченко. Лыжники караулили друг друга, стараясь не пропустить рывок конкурента. Развязка наступила на финише. Устюгов ускользнул от внимания Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо и вырвался вперед.

Двум антагонистам мировых лыж пришлось делить серебро и чуть больше повезло скандинаву. Фотофиниш показал, что он на какие-то сантиметры опередил Большунова, который завоевал бронзу. В женской гонке на 10 километров с преимуществом в 12 секунд победила Терез Йохауг. Серебро в такой же напряженной борьбе разделили еще одна представительница Норвегии Хайди Венг и шведка Эбба Анджерссон. Лучшая из россиянок – Наталья Непряева финишировала шестой.



Завтра в рамках Тур-де-Ски состоится женский и мужской спринт.