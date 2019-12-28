Актриса Орнелла Мути учит русский язык и готовится получить российский паспорт

Об этом, как передает ТАСС, она сообщила во время экскурсии по выставке Никаса Сафронова в Музее современной истории России. По ее словам, она еще не оформила все документы, но ей пообещали предоставить российское гражданство. По признанию актрисы, здесь она чувствует себя как дома. Она напомнила о своих русских корнях — ее «дедушка был медиком при царе, а бабушка пианисткой».
2019-12-28T18:31:00+03:00
2019-12-28T18:31:58+03:00
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18:31, 28 декабря 2019
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