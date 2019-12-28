На акции протеста в Париже вспыхнули беспорядки

Их спровоцировала радикально настроенная молодёжь, которая внедрилась колонну демонстрантов против пенсионной реформы, когда та подошла к Центру Помпиду. Как передает РИА, радикалы забрасывали камнями полицейских, разбирали заграждения, поджигали содержимое урн, громили автобусные остановки. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ. О пострадавших и задержанных сообщений не поступало.
2019-12-28T18:31:00+03:00
2019-12-28T18:31:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562195-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 28 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…