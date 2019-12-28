На акции протеста в Париже вспыхнули беспорядки

Их спровоцировала радикально настроенная молодёжь, которая внедрилась колонну демонстрантов против пенсионной реформы, когда та подошла к Центру Помпиду. Как передает РИА, радикалы забрасывали камнями полицейских, разбирали заграждения, поджигали содержимое урн, громили автобусные остановки. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ. О пострадавших и задержанных сообщений не поступало.