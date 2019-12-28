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18:30, 28 декабря 2019

Владимир Путин подписал закон, возвращающий «курилки» в российские аэропорты

Документ опубликован на портале правовой информации. По закону курительные комнаты должны располагаться в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах. Комнаты для курения должны быть изолированы от других помещений, чтобы снаружи никто не мог видеть курящих людей. Помещения для курения должны быть оборудованы вентиляцией.



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