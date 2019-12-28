Президент Чехии Милош Земан может отказаться от приглашения посетить Москву на День Победы

Милош Земан назвал «большой наглостью» заявление российского Мида, который раскритиковал введение в Чехии дня памяти жертв вторжения советских войск. Президент сообщил изданию Parlamentnilisty, что возможно откажется от приглашения Владимир Путина посетить парад победы 9 мая.

«Я думаю не ехать или скорее прийти и сказать россиянам: может вы перевернете страницу и перестанете отмечать годовщину?». Политики поддержали чешского президента, хотя общественность не восприняла заявление Земана всерьез, чехи считают его пророссийским политиком и убеждены в том, что он в Россию всё-таки приедет и никаких высказываний о годовщине делать не будет.

В начале декабря чешский парламент поддержал установление 21 августа днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации страны войсками Варшавского договора. Земан уже подписал закон.