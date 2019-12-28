В Казахстане сегодня общенациональный траур

Там вспоминают жертв вчерашней катастрофы.

На месте аварии всё еще находятся спецтехника и спасатели. Они по частям разбирают машину. Сегодня с помощью гидравлических инструментов несколько часов они были вынуждены выкачивать топливо из крыла самолета, — сообщает агентство ТАСС.

Сейчас казахские следователи считают, что могло быть три причины произошедшего, ошибка пилота, техническая неисправность или неблагоприятные погодные условия.

Авария произошла вчера примерно в семь часов утра. Пассажирский самолет Fokker 100 , который направлялся из Алматы в Нур-Султан при взлете начал терять высоту, и, пробив бетонное ограждение, врезался в двухэтажный дом. Пассажир этого рейса сказал агентству Reuters, что перед столкновением судно трясло и качало в разные стороны.

На борту были девяносто восемь человек. Двенадцать из них, включая командира судна, погибли и сорок девять ранены. Многие пострадавшие до сих пор находятся под присмотром врачей. Министр здравоохранения Казахстана объявил, что за ночь состояние крайне тяжелых пациентов удалось стабилизировать.

Казахские чиновники уже объявили о том, что завтра «черные ящики» разбившегося самолета передадут на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет в Москву.