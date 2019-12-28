В Петербурге прошел митинг сотрудников «Метростроя», которые не могут добиться выплаты зарплат

Смольный согласовал акцию, но только на окраине города.

Сотрудники «Метростроя» начали собираться после полудня в парке Екатерингоф, недалеко от станции метро Нарвская. Судя по опубликованным видеозаписям, на акцию пришло несколько десятков человек. Они развернули большой баннер «Борьба – дело общее», а также подняли флаги Российской коммунистической рабочей партии, которая и подавала заявку на митинг. Смольный, кстати, организаторам не отказал, но отправил их протестовать подальше от центра города – на южную окраину. Вышедшие на акцию работники требовали выплаты зарплат: некоторые не получали её с лета.

Общая сумма задолженности превышает уже полмиллиарда рублей. Вторая тема митинга – поддержка горняков Донбасса, которые также не могут получить денег от своего работодателя. На акцию рабочие планировали пригласить губернтатора города Александра Беглова и нового главу «Метростроя» Сергея Харлашкина, однако те так и не появились. Предыдущий руководитель «Метростроя» Николай Александров сейчас находится в СИЗО по обвинению в растрате. Между тем, накануне четверо его коллег получили условные сроки: их признали виновными в хищении средств при строительстве Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена.



Перед началом протестной акции стало известно, что работникам «Метростроя» всё-таки начали выплачивать долги по зарплатам. Ожидается, что всю задолженность перед сотрудниками погасят до конца января.