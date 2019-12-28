В центре Москвы несколько десятков человек вышли на одиночные пикеты в поддержку политзаключенных

Их организаторами выступили движение «Матери против политических репрессий» и инициативная группа «Арестанты 212».

Люди стали собираться на Пушкинской площади задолго до официально начала одиночных пикетов. Среди них были не только активисты и неравнодушные люди, но и бывшие фигуранты «московского дела». Это Сергей Абаничев, с которого сняли обвинения в участии в массовых беспорядках, и студент ВШЭ Егор Жуков, осужденный на 3 года условно по обвинению в призывах к экстремизму. Также с плакатом стояла мать еще одного фигуранта «московского дела» Андрея Баршая.

Плакаты были посвящены как в целом требованиям свободы политзаключенным, так и отдельным фигурантам резонансных уголовных дел. В частности, несколько из них были обращены в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Активист Дмитрий выразил мнение, что такие плакаты заставляют людей лучше прочувствовать судьбу заключенных.

Другая участница пикета, Мария Безверхая, считает, что не всем фигурантам «московского дела» оказывается большое общественное внимание. По ее словам, такие акции помогут тем, у кого слабая поддержка со стороны единомышленников.

Одиночные пикеты не обошлись без участия членов группировки SERB, которые стали выражать недовольство акцией и ее отдельными участниками. Впрочем, дальше устных перепалок дело не дошло.

Полиция никак не вмешивалась в ход акции.