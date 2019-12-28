В Москву привезли искусственный снег, его разгружают на Тверской улице, которую перекрыли для движения транспорта до 6 января. Накануне искусственный снег появился и у входа в парк «Зарядье» со стороны Васильевского спуска.

В руководстве парка утверждают, что снег пролежит здесь до 12 января. Снег в бесснежной Москве для многих стал неожиданностью. Но ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу пообещал создать москвичам и гостям столицы настоящее новогоднее настроение.

На празднование Нового года город потратит более 1,7 млрд руб. Пресс-секретарь президента Дмитрий песков считает, что Москва может позволить себе такие траты.

Впрочем, депутат МГД Сергей Митрохин полагает, что искусственный снег в Москве – это излишество.

По мнению Митрохина, эти деньги следовало бы потратить на социальные нужды.