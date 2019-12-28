Минкульт: Директор Государственного института искусствознания Наталья Сиповская сохранит свой пост

«Могу заверить, что информация о ее уходе с должности не соответствует действительности, Сиповская сохранит свой пост. На днях я провел личную рабочую встречу с Наталией Владимировной, в ходе которой мы обсудили дальнейшие шаги по устранению замечаний комиссии и повышению эффективности административной деятельности в Институте,— добавил он.
2019-12-28T17:53:00+03:00
2019-12-28T17:54:09+03:00
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17:53, 28 декабря 2019
«Тема со сменой руководства возникла в связи с открытым обсуждением итогов плановой проверки Государственного института искусствознания на Коллегии Минкультуры России. Постепенно эта история обросла слухами и предположениями, -рассказал замминистра культуры Николай Овсиенко.
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