Минкульт: Директор Государственного института искусствознания Наталья Сиповская сохранит свой пост

«Тема со сменой руководства возникла в связи с открытым обсуждением итогов плановой проверки Государственного института искусствознания на Коллегии Минкультуры России. Постепенно эта история обросла слухами и предположениями, -рассказал замминистра культуры Николай Овсиенко.

«Могу заверить, что информация о ее уходе с должности не соответствует действительности, Сиповская сохранит свой пост. На днях я провел личную рабочую встречу с Наталией Владимировной, в ходе которой мы обсудили дальнейшие шаги по устранению замечаний комиссии и повышению эффективности административной деятельности в Институте,— добавил он.