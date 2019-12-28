Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Митрохин считает искусственный снег на улицах Москвы излишеством

Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Москвичам, конечно же, не нужен искусственный снег, москвичам природа нужна такая, какая она есть, естественная. Если нет снега в этом году, значит и не должно его быть. Может, как раз больше надо внимания уделять борьбе с глобальным изменением климата, который приводит вот к таким результатам и деньги тратить именно на эти цели», — сказал он.

С.Митрохин добавил, что, по мнению многих москвичей, эти деньги можно было потратить на социальные нужды.

Ранее стало известно, что в Москву привезли искусственный снег. 27 декабря снег появился у входа в парк «Зарядье» со стороны Васильевского спуска. Для создания новогодней атмосферу, в парке также установили сибирские ели.