Россиянин Сергей Устюгов занял первое место в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски»

Этап проходит в Швейцарии. Второе место занял действующий победитель «Тур де Ски» и обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо. Третьим стал еще один российский лыжник Александр Большунов. Судьбу второго места решил фотофиниш.